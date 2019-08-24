نقابة الإعلاميين المصريين تصدر ”قرارًا نهائيًا“ بحق ريهام سعيد

أصدر مجلس نقابة الإعلاميين المصريين مساء الجمعة قرارا يمنع ريهام سعيد من ممارسة نشاطها الإعلامي في قناة الحياة أو أي وسيلة إعلامية أخرى لارتكابها بعض المخالفات.

وأصدر مجلس نقابة الإعلاميين بيانًا تضمن المخالفات التي ارتكبتها الإعلامية المصرية، وجاء في البيان: ’’المذكورة لم تحصل على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة وغير مقيدة بجداول النقابة وذلك بمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة طبقا للمادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين من قانون النقابة المشار إليه‘‘.

وأردف بيان نقابة الإعلاميين: ’’المذكورة ارتكبت مخالفة بميثاق الشرف الإعلامي في المبادئ العامة- مادة (6) كما خالفت السيدة المذكورة الواجبات المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي في مواده 5-6-7-17 كما خالفت المذكورة مزاولة السلوك المهني للأداء الإعلامي في مواده العاشرة والثانية عشر والثالثة عشر والتي تنص على الالتزام بقيم المجتمع واخلاقه وأعراقه في الحوار وفي الخطاب الصحفي والإعلامي وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيسة أو التدني اللفظي أو الترخيص في القول والفعل‘‘.

ونوّه البيان أن نقابة الإعلاميين قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بالقرار ومجلس إدارة قناة الحياة، بما انتهى إليه الاجتماع ومنع الإعلامية المذكورة من الظهور أو ممارسة النشاط الإعلامي لمخالفتها القانونية والمهنية.

وكان مجلس إدارة شبكة تلفزيون الحياة، قد قرر وقف الإعلامية المصرية ريهام سعيد، وبرنامجها ’’صبايا‘‘ الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة وذلك على خلفية الأزمة التي أحدثتها في برنامجها عدما انتقدت أصحاب الوزن الزائد.

وأكد بيان صادر من قناة الحياة أن إيقاف الإعلامية المصرية وبرنامجها سيستمر حتى انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر معها، وأردف البيان أنه سيتم إعلان موقف البرنامج وفقَا لما يُسفر عنه التحقيق.

وشددّت الشبكة في بيانها، على أنها تحترم كافة مشاهديها، وتتعهد بتقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجومًا حادًا على الإعلامية المصرية؛ بعد انتقادها أصحاب السمنة، عندما قالت في برنامجها: ’’لناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر‘‘.