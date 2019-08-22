أحمد الفيشاوي يرد للمرة الأولى على طليقته بشأن نفقة ابنته  (فيديو)

رد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، للمرة الأولى، على طليقته هند الحناوي، بشأن قضية نفقة ابنته لينا، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019، موضحًا أن امتناعه عن دفع النفقة جاء بسبب التدليس والغش من طليقته.

وظهر في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع ”انستغرام“ بيان عن طريق مكتب الفايز لأعمال المحاماة الذي يوكله الفنان المصري في قضاياه، حيث كشف عن موقفه القانوني من قضية ابنته لينا.

وجاء في البيان: ”مكتب الفايز لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، بخصوص موضوع الفنان أحمد الفيشاوي، والرد على كافة الأقاويل والادعاءات وتوضيح الموقف القانوني“.

وأضاف: ”ما تعرض له من الخصمة هند الحناوي التي حصلت على موافقة منه بسفر ابنته إلى انجلترا عن طريق الغش والتدليس وإيهامه أنها تسافر بابنته لتعليمها“.

وتابع البيان: ”في حين أنها تهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لأنها ضبطت برفقة رجل غريب الساعة الرابعة والنصف فجرًا وفي حالة سكر بيّن“.

وأضاف: ”الخصمة المتدخلة دكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند تواطأت معها للإضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا وحرمان كليهما من الآخر على نحو ممنهج بحسب ما ورد بالقضايا والأوراق الرسمية“.

يأتي هذا كأول رد من أحمد الفيشاوي بعد أن أصدرت محكمة مصرية حكمًا واجب النفاذ السبت الماضي بحبسه لمدة شهر، لامتناعة عن سداد نفقة ابنته ”لينا“، وجاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة؛ استكمالًا للنزاع القضائي بين الفيشاوي الابن، وطليقته هند الحناوي، حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.

يُذكر أن شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، وجّه رسالة لأحمد الفيشاوي قائلًا: ”عيب يا أحمد انت والدك فنان مشهور ويتمتع بسمعة طيبة ولو والدك كان على قيد الحياة لم يكن يرضى بهذا الحال، وبما تفعله“.

وأضاف: ”نحن لا نريد حبسك ولا التشهير بك، ياريت تدفع الفلوس لابنتك بهدوء وأنا شخصيًا مستعد للتنازل عن أي نزاعات قضائية وعددها 16 قضية“.

واستطرد: ”حاولت أن تُدخل سمية الألفي لضم الابنة لحضانتها وحاولت منعها من السفر وأن تكون على ترقب وصول. عيب يا أحمد هذه المسائل ليست جيدة، لم يكن لدينا رغبة في تطور الأمور، وغرضنا أن يصرف على ابنته ويتصالح“.