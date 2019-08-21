رفضت مضغ ”العلكة“ داخل المحكمة فطلقها بالثلاث

طلق رجل زوجته ثلاث طلقات، بعدما قدم لها قطعة ”علكة“ لتمضغه، ولكنها رفضته.

وكان الزوجان الهنديان داخل المحكمة المدنية بمدينة لكهنؤ بولاية أوتار براديش في الهند، لمتابعة قضية تقدمت بها الزوجة وتُدعى سيمى (30 عامًا)، ضد زوجها سيد رشيد، وذلك على خلفية مضايقته المستمرة لها بسبب المهر الذي قدمه لها عندما تزوجا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة نيو إنديان إكسبريس الهندية، اليوم الأربعاء، بينما كانت الزوجة تتحدث مع محاميها، قبل بدء جلسة الاستماع، باغتها زوجها بتقديمه العلك إليها طالبًا منها مضغه، وعندما رفضت استشاط غضبًا، وقام بتطليقها.

وكان الزوجان تزوجا في 2009م، حيث عانت الزوجة من مضايقاته المستمرة لها للحصول على المهر الذي قدمه إليها عند الزواج.

وتقدمت بشكوى ضده مؤخرًا، وسُجلّت قضيتها تحت أقسام مختلفة لقانون المرأة المسلمة وحماية حقوقها في الزواج بالهند.