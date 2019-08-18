محامي طليقة أحمد الفيشاوي يكشف عن تطورات جديدة في قضية النفقة (فيديو)

كشف المحامي المصري شعبان سعيد، وكيل هند الحناوي، طليقة الفنان المصري أحمد فاروق الفيشاوي، عن تطورات جديدة في قضايا النفقة التي أقامتها ضد طليقها، مضيفًا أن ”لينا“ عمرها حاليًا 13 عامًا، وكانت هناك خلافات قديمة بين والديها، ولكن أهلها كانوا يتمنون أن تكون علاقتهم بعائلة والدها جيدة.

وأوضح المحامي المصري في تصريحات صحفية، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والد أحمد كان يحاول علاج هذه الخلافات ويحتضن الابنة، وكان من المفترض أن تُسفر التدخلات عن حل للخلاف بين الابنة ووالدها، ومن هنا تم اختيار مدرسة للطفلة في لندن للدراسة وقدمت وسافرت منذ عامين.

واستطرد شعبان سعيد: ”فوجئت هند الحنّاوي أن أحمد الفيشاوي لا يرسل نفقة ابنته التي من المفترض دفعها بالجنيه الاسترليني ولا يدفع أجر المسكن“.

وأردف قائلًا: ”تم توريط هند الحناوي التي دفعت تكاليف دراسة ابنتها، بناء على إقرارات من أحمد الفيشاوي بالتنازل عن الابنة تعليميًا وتنازل عن حضانة ابنته، وبعد السفر لم ينفق عليها“.

واستكمل المحامي المصري قائلًا: ”حصلنا على حكم بتغريم أحمد الفيشاوي بأكثر من مليون جنيه كنفقات دراسية، إضافة إلى 500 جنيه استرليني، بما يعادل 10 آلاف جنيهًا مصريًا؛ ولأنه لم يدفع النفقة منذ ما يقرب من 3 أعوام، وصلت قيمة النفقة إلى 234600 ألف جنيهًا، ”13.3 ألف دولار“.

ولفت إلى أن أحمد الفيشاوي يعمل في عدة أفلام كل عام، بما يعني أنه ميسور الحال للدفع، متابعًا أن الفنان المصري واصل رفضه الدفع، وهو ما جعلنا نقيم دعوى تابعة على النفقة، وتم الحكم عليه بالحبس، وهو ما يعني أنه إما الدفع أو سيتم حبسه.

وأكد وكيل هند الحناوي، أن تحريات المباحث في منطقة الدقي أثبتت أنه قادر على الدفع، متهمًا أحمد الفيشاوي بأنه يريد التنكيل بالابنة ووالدتها فبعد السماح لها بالسفر إلى لندن رفع دعوى قضائية لرؤية ابنته وأخذ حكم محكمة لرؤيتها في إحدى النوادي الشعبية بمنطقة المقطم في القاهرة، وكل أسبوع يرسل أنه يريد أن يرى ابنته، فكيف تأتي من لندن أسبوعيًا، وهو في الأصل لا يتواجد في مصر طوال الوقت.

وجّه المحامي رسالة لأحمد الفيشاوي قائلًا: ”عيب يا أحمد أنت والدك فنان مشهور ويتمتع بسمعة طيبة، ولو والدك كان على قيد الحياة لم يكن يرضى بهذا الحال، وبما تفعله“.

وأضاف: ”نحن لا نرد حبسك ولا التشهير بك، ياريت تدفع الفلوس لابنتك بهدوء وأنا شخصيًا مستعد للتنازل عن أي نزاعات قضائية وعددها 16 قضية“.

يُذكر أن محكمة مصرية أصدرت السبت، حكمًا واجب النفاذ بحبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدة شهر؛ لامتناعة عن سداد نفقة ابنته ”لينا“، وجاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة؛ استكمالًا للنزاع القضائي بين الفيشاوي الابن، وطليقته هند الحناوي، حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.