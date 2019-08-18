سائق ”غير طبيعي“ في السعودية يقود حافلة بشكل متهور (فيديو)

أظهر مقطع فيديو سائقًا في حالة غير طبيعية خلال قيادته حافلة تقل حجاجًا في المملكة العربية السعودية، حسب ما أفاد به ناشطون عبر مواقع التواصل.

وحسب المقطع، كان السائق يقوم بحركات غريبة تدل على اضطراب أو خلل ما لديه، كما أنه كان يقود الحافلة بشكل خطر من شأنه أن يعرض الركاب ومستخدمي الطريق لمخاطر كبيرة.

كيف تم السماح لمثل هذا الشخص بقيادة حافلة تحمل عشرات #الحجاج ..لابد من سحب رخصة قيادته ومحاسبة الحملة التي تعاقدت معه..؟!!@eMoroor pic.twitter.com/Os8kaAv5QC — محمد سعد القحطاني (@mss8888mss) August 17, 2019

النقابة العامة للسيارات في السعودية قالت، إن الحافلة لا تمت بأي صلة لأي أسطول من أساطيل الحافلات وشركات ومؤسسات النقل المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات، حسب صحيفة ”سبق“ السعودية.

وأضافت أن هناك إجراءات احترازية من قِبل النقابة العامة للسيارات بالتعاون مع الجهات المختصة في اختبار السائقين سواء أكانوا من خارج المملكة العربية السعودية أم من داخلها للتأكد بشكل مستمر من سلامة السائق وعدم تعاطيه أيَّ نوع من المخدرات، بالإضافة إلى التأكد من أن السائق قد نال استحقاقه من الراحة الكافية خلال مناوبته في أداء عمله.

وأوضحت أنه قبل موسم الحج تم تكوين لجنة خاصة مكونة من النقابة العامة للسيارات ووزارة الحج والعمرة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لعمل إجراءات الاختبار على كل سائق يتقدم بطلب تأشيرة للعمل في المملكة العربية السعودية في موسم الحج وهذه الإجراءات تطبق أيضًا على السائقين المتقدمين من داخل السعودية.

وأشارت النقابة إلى أنه يتم التأكد من وجود شهادة كشف السموم الصادرة من إحدى الجهات الصحية المعتمدة بخلو تعاطي السائق أي نوع من المخدرات، والتأكد من صحة الكشف الطبي.

وأوضحت أنه لا يسمح لأي سائق العمل دون أخذ قسط من الراحة لمدة لا تقل عن 10 ساعات يوميًّا، إذ إن النظام الآلي يرفض إدراج اسمه لأي رحلة دون أخذ فترة الراحة الكافية المذكورة.

وفي السياق، أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحرى عن صاحب الحافلة وسيتم الإطاحة به في أقرب وقت.