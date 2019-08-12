ماذا قالت منظمة الصحة العالمية عن موسم الحج؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المملكة العربية السعودية استضافت موسم الحج هذا العام 1440هـ/ 2019م ”بنجاح، دون الإبلاغ عن حدثٍ واحدٍ من أحداث الصحة العامة أو أمراض وبائية في صفوف الحجيج“.

وأضافت المنظمة، في بيان، الإثنين، أنها ”أوفدت فريقًا من الخبراء لدعم جهود وزارة الصحة (السعودية) وضمان تنفيذ تدابير التأهُّب في مجال الصحة العامة بهدف الوقاية من حدوث أي أمراض وبائية محتملة“.

وأوضحت أن ”موسم الحج هذا العام جاء في وقت أعلنت فيه المنظمة عن وباء الإيبولا كطارئة صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، أضف إلى ذلك أمراض الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وأمراض معدية أخرى لا تزال ترِد بها تقارير من بلدان كثيرة يشارك مواطنوها في الحج“.

وأشارت المنطمة إلى حدوث تعاون بين وزارة الصحة السعودية والصحة العالمية في تطوير أداة لنظام الإنذار الصحي المبكر، بهدف تيسير أنشطة الكشف والاستجابة. وتلقَّت هذه الأداة الجديدة هذا العام أكثر من 100 إنذار.

وحسب البيان ”زار فريق المنظمة مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في منى والمزدلفة وعرفات للتأكد من أن نظام الإنذار المبكر مطبق ويعمل جيدًا“.

وأشار البيان إلى أن السعودية استعدت للوقاية من المخاطر المرتبطة بالتجمعات البشرية الحاشدة والاستجابة لها، مثل أمراض الحرارة والتسمم الغذائي، وفقًا للبيان.