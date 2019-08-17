قرقاش يُعلّق على هجوم الحوثي ضد حقل ”الشيبة“ في السعودية

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على هجوم الحوثي على حقل ”الشيبة“ في السعودية.

وقال إن ”الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على إزدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة“.

وأكد الوزير الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه ”لا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم“.

الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على إزدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة، ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 17, 2019

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الحوثيون استهداف حقل ”الشيبة“ شرق السعودية، إلا أن مصدرًا سعوديًا أكد أن إنتاج النفط الخام والعمليات في الحقل لم يتأثرا بالهجوم.