دموع سمية الألفي على فاروق الفيشاوي أبرز لقطات افتتاح ”مهرجان المسرح المصري“ (صور)

افتتحت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح الذي يترأس دورته الحالية الفنان المصري أحمد عبد العزيز، وأقيم الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم المسرح.

وشهد الحفل ظهور عدد كبير من الفنانين منهم توفيق عبد الحميد وسميحة أيوب وجلال الشرقاوي ومحيي إسماعيل وعزت العلايلي ومحمود حميدة وسوسن بدر وعايدة رياض وسمير صبري ولقاء سويدان ومجدي صبحي.

وحرصت الفنانة سمية الألفي على حضور الحفل في أول ظهور لها منذ وفاة طليقها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كونه أحد المكرمين من وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم وإدارة المهرجان.

وارتدت سمية الألفي، نظارة سوداء، وجلست في الصفوف الأمامية في المسرح برفقة ابنها عمر الفيشاوي، الذي صعد لتسلم درع التكريم الخاصة بوالده الراحل، وسط تصفيق حار من الحضور وانهيار سمية الألفي بكاءً.

ومع إعلان إدارة المهرجان تكريم فاروق الفيشاوي، قال الفنان أحمد عبد العزيز رئيس الدورة الـ12، إنه كان من المفترض أن يكون فاروق الفيشاوي حاضرًا، ولكن إرادة الله سبقت وعزاؤنا أنه معنا بفنه، مستطردًا: ’’فاروق الفيشاوى الغائب الحاضر ورفيق الدرب‘‘.

وفي كواليس الحفل ظهرت سمية الألفي وهي تعانق توفيق عبدالحميد وبكى كلاهما متأثرين من المشهد، إذ يأتي ظهور توفيق بعد غياب طويل، ثم احتضن توفيق، الابن الأصغر للفيشاوي ’’عمر‘‘ ثم هنأه الأخير على التكريم.