محمد عبده يحتفل بأعياد الربيع في دار الأوبرا المصرية

تعاقد فنان العرب محمد عبده، على إحياء حفل غنائي طربي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع، ويقام يوم 26 أبريل الجاري.

وأكد محمد منير المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة المصرية، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن الحفل لن يكون من تنظيم دار الأوبرا، ولكن شركة خاصة تعاقدت مع دار الأوبرا على تأجير المسرح الكبير لإقامة الحفل.

وأشار إلى أن هذه الشركة، اعتادت على تنظيم حفل كل فترة لنجم خليجي، مثل حفل النجم الإماراتي حسين الجسمي، مؤخرًا.

ويستعد فنان العرب، لتقديم باقة متنوعة من أفضل أغانيه، كما يفاجىء الجمهور بالغناء من أحدث ألبوماته الغنائية ”يا غافية قومي“.

يُذكر أن محمد عبده، يفتتح جلسات السعودية الرياض، لأول مرة في المملكة، والتي تنظمها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك يوم الخميس المقبل 11 أبريل الجاري.