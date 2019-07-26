حفيدة فاروق الفيشاوي تكشف سبب غيابها عن جنازته

قالت لينا ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، إن الأخير وراء عدم استطاعتها مغادرة إنجلترا والسفر إلى مصر لحضور جنازة وعزاء جدها الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل فجر الخميس، عن عمر يناهز 67 عامًا متأثرًا بمرض السرطان.

وأوضحت لينا عبر حسابها على ”إنستغرام“، أن ”والدها الفنان أحمد الفيشاوي، لديه حكم محكمة يقضي بمنعها من العودة إلى إنجلترا في حال زارت مصر في أي وقت“.

وكتبت لينا باللغة الإنجليزية قائلة: ”بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون لماذا لم أحضر جنازة جدي… لأن والدي لديه حكم محكمة يمنعني من العودة إلى إنجلترا إذا زرت مصر“.

ونشرت لينا صورًا لها مع جدها، وعلقت عليها بالقول: ”سأشتاق إليك ياجدي، ستكون في قلبي إلى الأبد وفي قلب الآخرين الذين جلبت لهم السعادة والفرح“.

وأضافت: ”لقد توفيت مبكرًا لن تحضر معي حفل تخرجي، لكنني أعلم أنك ستكون معي وستشاهدني من المكان الذي تتواجد فيه، لقد مت بطلًا“.

وتعيش ”لينا“ مع والدتها السيدة هند الحناوي، طليقة أحمد الفيشاوي، في إنجلترا.

وتوفي فاروق الفيشاوي، فجر الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 67 عامًا، وذلك بعد تعرضه لحالة صحية حرجة نقل على إثرها للمستشفى.