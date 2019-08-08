شركة تبحث عن موظف مقابل ألف دولار في اليوم.. تعرف على الوظيفة

في محاولة لتوفير أفضل مذاق لعملائها، أعلنت شركة تمتلك سلسلة مطاعم في جميع أنحاء الساحل الغربي للولايات المتحدة، عن حاجتها لموظف يتذوق لحم الخنزير المقدد مقابل أجر يومي سخي.

وأعلنت شركة ”فارمر بويز“ عن رغبتها في تعيين متدرب لتذوق لحم الخنزير المقدد، ومساعدة الشركة على تحسين المذاق، مقابل ألف دولار يوميًّا.

ووفقًا لوكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية، أثار منشور الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بين رواد الإنترنت، ومحبي لحم الخنزير الذين وصفوا الوظيفة بأنها وظيفة الأحلام.

وينص منشور الشركة على أنه يجب على المتقدمين استخدام صورة أو مقطع فيديو على حساب إنستغرام الخاص بهم لشرح سبب كونهم ملائمين للمنصب.

كما كشفت الشركة أن المتدرب الحاصل على الوظيفة، سيعمل على تذوق لحم الخنزير المقدد لمدة 8 ساعات في اليوم فقط، ويتلقى ألف دولار يوميًا كأجر مقابل خدماته.

ولم تكشف الشركة أي تفاصيل أخرى فضلًا عن موعد إغلاق باب قبول استمارات التقدم للوظيفة في الـ 20 من أغسطس، قبل الإعلان عن الفائز بالوظيفة في يوم الـ27 من أغسطس المقبل.