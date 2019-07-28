فستان ديانا كرزون المثير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن (صور)

أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرزون ضجة واسعة بظهورها في فستان جريء بمهرجان جرش، بدا وكأنه يكشف ملامح جسدها بشكل مثير وواضح.

غير أن الفستان في الحقيقة ليس شفافًا رغم أنه يوحي بذلك، وقالت كرزون لموقع فوشيا إنه من تصميم بدور الحبيب.

وانتقد الأردنيون ظهور الفنانة بهذا الشكل، معتبرين أن المجتمع الأردني مجتمع محافظ، واستهجنوا قرار إدارة مهرجان جرش بالسماح للفنانة بالخروج للجمهور بهذا الشكل، واعتبروا ظهورها بهذا الشكل المثير إهانة للأردن وليس للمهرجان الثقافي فقط.

وشبه النشطاء فستان كرزون بفستان رانيا يوسف والضجة التي أثارتها هي الأخرى في ذلك الوقت، ولكن وبحسب وصفهم جاء فستان الفنانة الأردنية ببطانة أثقل قليلًا من رانيا يوسف، ولكنه أظهر مفاتن جسمها بشكل واضح.

وكانت الممثلة المصرية رانيا يوسف قد أثارت ضجة كبيرة بظهورها بفستان كشف عن جسمها بالكامل، وقالت وقتها إنها نسيت البطانة في البيت.

وشن النائب الأردني، صالح العرموطي، هجومًا على حكومته، في كلمة له خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، قائلًا: إن ”إحدى المغنيات ظهرت شبه عارية في إحدى الحفلات بمهرجان جرش، دون أن تحرك الحكومة ساكنًا“.

وحمّل العرموطي حكومته مسؤولية ما وصفه بالصمت إزاء ما فعلته المغنية، معتبرًا إياه خرقًا للقيم الأردنية، بطريقة فاضحة“.