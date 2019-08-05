وسط سباق على الصدارة.. اليابان تختبر سيارة طائرة (فيديو)

كشفت شركة إلكترونيات يابانية النقاب، اليوم الاثنين،عن نموذج سيارة طائرة قادرة على التحليق بنجاح.

واختبرت شركة ”إن إي سي“ اليابانية السيارة الطائرة بنجاح التي طافت على ارتفاع حوالي 3 أمتار بثبات داخل قفص ضخم مصمم لحماية المتفرجين في منشأة تابعة للشركة في إحدى ضواحي طوكيو العاصمة.

واستغرقت الاستعدادات والتأكد من اتباع إجراءات السلامة بعض الوقت قبل أن يبدأ اختبار السيارة الطائرة التي تشبه الدرون العملاق وتحتوي على 4 مراوح وتستطيع التحليق دون طيار.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تدعم الحكومة اليابانية مشاريع تطوير السيارات الطائرة بقوة، وتهدف لتوفيرها على نطاق واسع بحلول عام 2030.

وتشمل هذه المشاريع المدعومة من الحكومة حلبة اختبار ضخمة للسيارات الطائرة، والتي بنيت في منطقة دمرتها كارثة فوكوشيما في شمال شرق اليابان في عام 2011.

وتهدف اليابان لتوفير انتقال سلس من القيادة إلى الطيران، ولكنها حتى الآن لاتزال تواجه عقبات ضخمة مثل عمر البطارية والمخاوف الأمنية.

وتخطط شركة ”أوبر“ الأمريكية إلى اختبار سيارتها الطائرة في عام 2020، وادخالها الخدمة في عام 2023، واختارت دالاس ولوس أنجلوس وملبورن كأول مدن تقدم ما تسميه رحلات ”أوبر إير“.

كما تعد دبي أيضًا منافسًا قويًا في السباق على إطلاق سيارة طائرة آمنة، ولكن المسؤولين اليابانيين يقولون إن لدى اليابان فرصة جيدة لتكون رائدة هذا المجال عالميًا لأن الحكومة والقطاع الخاص سيعملان بشكل وثيق.