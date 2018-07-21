شركة “فولفو” تستعد لإطلاق سيارة طائرة العام المقبل (صور)

كشفت شركة “فولفو” عن استعدادها لإطلاق سيارة طائرة العام المقبل، على يد شركة “ترافوجيا” التابعة لها، حيث يعمل خبراء الشركة على تطوير السيارة الهجينة الكهربائية، على أن يتم طرحها في الأسواق عام 2019.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم تكشف الشركة عن تكلفة السيارة الطائرة “ترانزيشن” أو عن موعد إطلاقها العام المقبل بالضبط، في حين أجرت الشركة بعض التحديثات على النظام الداخلي للسيارة التي تأتي مزودة بمقعدين، بالإضافة إلى تحديثات في أنظمة السلامة والمحرك وأدوات الطيران.

ووفقًا للشركة، يمكن أن تطير “ترانزيشن” بسرعة تصل إلى 100 في الساعة، وعلى ارتفاع يمكن أن يصل إلى 3500 متر، وسيحتاج العملاء إلى رخصة طيران من أجل قيادتها.

ومن بين التحسينات التي أدخلتها الشركة، محرك كهربائي هجين، مقاعد مطورة والمزيد من أماكن تخزين الأمتعة، بالإضافة إلى أحزمة أمان مطورة ووسائد هوائية.

بالإضافة إلى ذلك، زودت الشركة السيارة الطائرة بكاميرات للرؤية الخلفية ونظام جديد للمظلات، كما أضافت وضعًا يدعى “تعزيز”، يساعد على إعطاء دفعة من الطاقة الإضافية أثناء الطيران.

ويشمل المحرك الكهربائي الهجين محرك احتراق داخليًا تقليديًا، وبطارية ليثيوم فوسفات كيميائية، كما أوضح الخبراء أنها أكثر أمانًا من بطاريات الليثيوم الأخرى.

وفي بيان صدر عنه، قال كريس جاران، الرئيس التنفيذي لشركة “ترافوجيا”: “لقد أتاح لنا تطوير هذه التقنية اختبار عدة آليات مختلفة وتحقيق تقدمات عملية في مجال صناعة السيارات، لقد وصلنا إلى نقطة حاسمة حيث يمكننا تطبيق أفضل ميزات التصميم استنادًا إلى سنوات من اختبار الطيران وقيادة السيارات”.

وأوضح جاران أن “التصميم الجديد للسيارة سيؤدي إلى تحسين الأداء والسلامة والجماليات؛ من أجل تقديم تجربة طيران وقيادة مثالية”.