سيول تحتج على قرار تخفيضها بقوائم طوكيو التجارية وتعتبره ”خيانة“

استدعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، السفير الياباني لديها، وأعربت له عن احتجاجها على قرار طوكيو تخفيض تصنيف سيول على قوائم تجارتها.

وقالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية ”يونهاب“ اليوم الجمعة، إن نائب وزير خارجية البلاد ”تشو سي-يونغ“ أعلم السفير الياباني ياسوماسا ناغامين إن سيول تعتبر الإجراءات التي اتخذتها طوكيو ”خيانة للتاريخ الطويل من العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين“.

وأضاف أن بلاده ”قد لا تعتبر اليابان بعد الآن ضمن الدول الصديقة، لأنها فرضت ما تعتبره سيول انتقامًا اقتصاديًا“.

وأصدرت الخارجية الكورية الجنوبية في وقت سابق من اليوم الجمعة، بيانًا دعت فيه اليابان إلى ”سحب قرارها استبعاد سيول من قائمة الدول التي تتلقى أفضلية في التعاملات التجارية فورًا“.

وفي السياق هددت سيول بإيقاف العمل باتفاقية تبادل معلومات استخباراتية مع طوكيو كرد على إجراءاتها ضد كوريا الجنوبية.

وقال كيم هيون تشونغ نائب الرئيس التنفيذي لمكتب الأمن القومي التابع للرئاسة، إن الحكومة ستناقش مسألة الاستمرار بمشاركة معلومات عسكرية حساسة مع اليابان.