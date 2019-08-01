لأول مرة.. كوريا الجنوبية تختبر ”هليكوبتر“ ذاتية القيادة (فيديو)

اختبرت كوريا الجنوبية اليوم أول طائرة هليكوبتر ذاتية القيادة بنجاح، حيث اجتازت اختبارات المناورة والسلامة.

واستغرقت الرحلة الأولية حوالي 30 دقيقة دون طيار، في مركز الطيران التابع لمعهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي في مقاطعة ”جولا“ الجنوبية.

وأقلعت الطائرة والتي تدعى KUS-VH 500MD وظلت تحوم على ارتفاع 10 أمتار، الأمر الذي يقول المسؤولون إنه يثبت قدرة وأمان نظام التحكم في الطائرة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتطور الخطوط الجوية الكورية طائرات ذاتية القيادة منذ عام 2014 من خلال وزارة التجارة والصناعة والطاقة، وبعد هذه الانفراجة واختبار الهليكوبتر بنجاح، تخطط الشركة لتصدير الطائرة الجديدة في السوق الدولية سريعة النمو.

وجرى تجهيز المروحية بأنظمة قيادة متطورة، بما في ذلك جهاز كمبيوتر للتحكم في أنظمة الطيران، ونظام ملاحة مدمج، وكمبيوتر آخر للتحكم في الأنظمة الكهربائية والمحرك الأساسي.

وتستطيع الهليكوبتر الجديدة البقاء في الهواء مدة 6 ساعات، وحمل ما يصل إلى 440 كجم، كما يمكن استخدامها في عدة مجالات مدنية وعسكرية، مثل نقل الشحنات إلى ساحات القتال أو تسليم الطرود للمنازل.

ويمكن أيضًا تسليح النماذج التي تخرج من الخدمة بسهولة، مما يجعلها أحد الأصول الجوية المميزة من حيث التكلفة.

وتقول الخطوط الجوية الكورية إنه مع مزيد من التطوير، سيتم ترقية المروحية للقيام بمهام تشمل المراقبة ليلًا ونهارًا.

وسوف تزودهم تعليقات العملاء منذ طرحها في الأسواق وحتى نهاية عام 2021، بالمعلومات اللازمة لتحديث نطاق الرحلات والارتفاع وعوامل الأداء الأخرى.

وتلقّت الخطوط الجوية الكورية شهادة تميز خاصة من إدارة ”برنامج اقتناء معدات الدفاع“ الكورية، عن الرحلة الأخيرة بعد سلسلة من تقييمات المناورة عن بعد واختبارات سلامة الطيران.