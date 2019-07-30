ابتكار عدسات لاصقة ذكية يمكنها تقريب الأجسام بالرمش (فيديو)

في انفراجة ثورية نحو تحويل العين البشرية إلى كاميرا، ابتكر مجموعة علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية عدسات لاصقة ذكية يمكن التحكم بها بواسطة حركات العين لتكبير الأجسام وتصغيرها بكل سهولة.

وفي العادة يحتاج التحكم بالأجهزة الذكية المماثلة أو الروبوتات اللينة إلى برمجة مسبقة أو تحكم يدوي، لكن هذا الابتكار يستجيب لحركات العين لتكبير أو تصغير الأجسام.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعد العدسات اللاصقة الجديدة الأولى من نوعها من حيث تقديم خاصية التقريب البصري، إذ تعتمد على تكنولوجيا متطورة تعمل على إحداث تغييرات في خصائص البعد البؤري لمرتديها لتمكينهم من رؤية الأجسام البعيدة بوضوح أكبر.

وبحسب الباحثين يمكن للمستخدم التحكم في العدسات اللاصقة الذكية من خلال الرمش مرتين لتقريب الأجسام ورؤيتها أكبر.

وتتلقى العدسات المتطورة أوامرها من الإشارات الكهربائية الصادرة عن حركة العين، التي تنبعث من العين حتى إذا كانت لا تستطيع رؤية أي شيء.

ويأمل الباحثون استخدام تلك العدسات اللاصقة الذكية على نطاق واسع مستقبلًا في العديد من المجالات، خاصة الأطراف الاصطناعية والبصريات القابلة للتعديل وحتى الروبوتات.