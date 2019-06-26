”أوبو“ تكشف عن تقنية جديدة لكاميرا سيلفي تحت الشاشة (صورة)‎

عرضت شركة أوبو تقنية جديدة لكاميرا تحت الشاشة، من شأنها أن تغير طريقة التقاط الصور السيلفي، وضمان أن تصبح شاشات العرض الكاملة هي القاعدة، وفقًا لموقع ”إنديان إكسبريس“.

وفي الوقت الحالي تقوم شركات تصنيع الهواتف الذكية بتجربة عدد من الطرق؛ لضمان الحصول على شاشة عرض كاملة، ولكن الكاميرا الأمامية تظل تحديًا أمام تحقيق هذا الهدف.

وتوصلت بعض الشركات إلى أن يكون حجم النوتش أصغر، بينما توصل آخرون مثل شركة ”ون بلس“ و“ريدمي“ إلى كاميرا سيلفي منبثقة، ولكن شركة أوبو ـ التي كانت الأوائل في تجربة الكاميرات الأمامية المنبثقة- تحاول تجربة شيء مختلف تمامًا.

وتجدر الإشارة إلى أن أوبو ليس اللاعب الوحيد الذي يعمل في تطوير تقنية يتم من خلالها وضع الكاميرا السيلفي تحت الشاشة، فقد أكدت شركة شاومي أيضًا أنها تعمل في تطوير هذه التقنية، وفي حالة أوبو، فقد عرضت الشركة تقنية كاميرا تحت الشاشة USC في المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC الجاري في مدينة شنغهاي الصينية.

وفي سلسلة من التغريدات أوضحت أوبو كيف سيتم وضع كاميرا الأمامية تحت الشاشة، وذكرت أن الخوارزميات التي تستند إليها التقنية الجديدة تأخذ في الاعتبار مشكلات مثل إزالة الضبابية والتصوير بالمدى الديناميكي العالي وتوازن اللون الأبيض، والتي يمكن أن تكون مشكلة نظرًا لأن الكاميرا ستكون تحت الشاشة.

وتقول أوبو إن الهدف من هذه التقنية هو ضمان هاتف بدون نتوء في الشاشة مع ضمان أن تتوافق الكاميرا الأمامية مع المعايير الحالية.

وأوضحت أوبو أنه عندما لا تكون الكاميرا الأمامية قيد الاستخدام فإن شاشة الهاتف تعمل مثل أي شاشة أخرى، ولكن عند النظر عن قرب فإن المساحة الموجودة أعلى الكاميرا تكون البكسلات فيها واضحة.

وتعتمد أوبو على ”مادة شديدة الشفافية إضافة إلى بنية بكسل معاد تصميمها لتحسين نفاذية الضوء“ في هذه المساحة.