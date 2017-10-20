في الهالوين.. تحذيرات من مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة “التنكرية”

حذّر أطباء بريطانيون متخصصون في طب العيون من مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة التنكرية، في عيد القديسين أو “الهالوين“، لأنها قد تؤدي إلى إصابة العين بالتهابات وخدوش قد تسبب فقدان البصر.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الجمعة، أن رابطة اختصاصيي البصريات، أفادت أن أعضاءها كثيرا ما يرون أشخاصًا يعانون من مشاكل في العين بعد استخدام العدسات اللاصقة التنكرية.

وغالبا ما تُباع عدسات لاصقة في متاجر الأزياء التنكرية وعلى مواقع الإنترنت، لاستخدامها في احتفالات “الهالوين” الذي يُحتفل به في عدة بلدان غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيرلندا في 31 من أكتوبر، لكنها تُباع دون أن تكون مرفقة بتعليمات بشأن الاستخدام الآمن.

ودعت الرابطة البريطانية من يشارك في احتفالات “الهالوين” إلى ارتداء العدسات التي تباع تحت إشراف المختصين المعتمدين في مجال صحة العين.

وقال بادرول حسين، الخبير الاستشاري في جراحة العيون بمستشفى مورفيلدز للعيون، إنه في كل عام يعالج مرضى، بينهم أطفال دون سن 16 عاما، يعانون من مشاكل في العين بعد ارتداء العدسات اللاصقة التنكرية.

وأشار حسين إلى أن مشاكل العين تزداد أثناء فترة الاحتفال بـ”الهالوين”.

وأضاف: “تكون هناك آثار مدمرة في بعض الحالات التي نراها لمرضى يستخدمون نفس العدسات مع أصدقاء ويرتدون نفس العدسات عاما بعد عام بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، ويضعون العدسات في مياه الصنبور”.

وتابع أن “عدم معرفة أساسيات استخدام العدسات اللاصقة بأمان قد يعرضك لخطر الإصابة بإصابات مؤلمة في العين، وفي أسوأ الحالات، خطر فقدان البصر بشكل دائم”.

وعن كيفية استخدام العدسات اللاصقة بأمان، أوصى خبراء بضرورة فحص العدسات من طبيب عيون، لضمان استخدامها بأمان، لأنه من غير القانوني أن تباع العدسات دون إشراف معتمد.

كما أوصى الخبراء بألّا تستخدم العدسات اللاصقة من قبل أكثر من شخص، أو تُخزن في مياه الصنبور أو تلامس الماء في المرحاض أو حوض السباحة، أو تظل ملامسة للعين أثناء النوم.