انخفاض سندات لبنان الدولارية وارتفاع تكلفة التأمين على الديون بعد عقوبات أمريكية‎

انخفضت السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار وارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على ديون لبنان، اليوم الأربعاء، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة مسؤولين كبار في حزب الله من بينهم عضوان في برلمان البلاد.

وتتعرض السندات الدولارية لضغوط في شتى الآجال مع تكبد إصدارات 2029 و2035 بعض أكبر الانخفاضات، متراجعة ما يزيد عن سنت، وفقًا لبيانات تريد ويب.

في غضون ذلك، قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان لأجل خمس سنوات 17 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق أمس الثلاثاء إلى 925 نقطة أساس، بحسب آي.إتش.إس ماركت. وجرى تداول عقود مبادلة الائتمان عند تلك المستويات في يناير/ كانون الثاني، حين تسببت تصريحات مسؤولين حكوميين بشأن احتمال إعادة هيكلة الدين في اضطراب المستثمرين في لبنان.