السندات الدولارية تتعافى مع إعلان الحريري قرب عودته إلى لبنان

تعافت سندات لبنان الدولارية، اليوم الاثنين، بعدما قال رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري: إنه سيعود للبلاد قريبًا، وإنه قد يتراجع عن استقالته، إذا وافق حزب الله على البقاء بعيدًا عن الصراعات الإقليمية.

وكانت السندات قد شهدت موجة هبوط شديدة ،خلال الأسبوع الماضي، في ظل الاعتقاد بأن السعودية أجبرت الحريري على الاستقالة. وتعيد الاستقالة، وتبعاتها لبنان إلى واجهة الصراع بين السعودية وإيران.

وارتفع الإصدار المستحق في 2024 بواقع 2.4 سنت، بينما ارتفعت الإصدارات التي تستحق في 2027 و2028 و2032 ،بما يصل إلى 1.6 سنت.

وقال جيسون توفي ،الخبير الاقتصادي لدى “كابيتال إيكونوميكس”: “انحسرت المخاوف قليلًا من نشوب صراع بالوكالة، بين إيران والسعودية”.

وأضاف “لكن مع اتخاذ الأمير محمد بن سلمان ،موقفًا صارمًا على نحو متزايد، كونت الأسواق علاوة مخاطر إضافية في الأسواق المتقلبة في المنطقة”.