وزير الثقافة يتدخل لحل أزمة إلغاء حفلات لطيفة بتونس

أعلنت النجمة التونسية لطيفة، عن تواصل محمد زين العابدين، وزير الثقافة التونسي معها للوصول إلى حلول بشأن إلغاء حفلاتها، كما كشفت عن تلقيها اتصالات من بعض المسؤولين عن إدارة المهرجانات لحل الأزمة.

وقالت لطيفة: ستكون هناك أخبار مفرحة بشأن حفلاتها في تونس، معربة عن امتنانها وشكرها لكل من تعاطف معها واهتم بهذا الأمر.

وكتبت لطيفة، تغريدة لها عبر حسابها على موقع ‘‘تويتر’’، جاء فيها: ‘‘حبايبي الغالين، أحب اطمنكم أنه حصل اتصالات اليوم بيني وبين السيد وزير الثقافة في تونس محمد زين العابدين، والسادة المسؤولين عن إدارة المهرجانات، وإن شاء الله فيه أخبار باش تفرحكم، أشكرهم على الاهتمام، وأشكركم كلكم على اهتمامكم وتعاطفكم معي’’.

حبايبى الغاليين احب اطمنكم انه حصل اتصالات اليوم بينى وبين السيد وزير الثقافه فى تونس محمد زين العابدين والساده المسؤولين عن إدارة المهرجانات وانشاء الله فيه اخبار باش تفرحكم . اشكرهم على الاهتمام. وأشكركم كلكم على اهتمامكم وتعاطفكم معى . — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وكان الفنان التونسي صابر الرباعي، من أول المتعاطفين مع مواطنته لطيفة، بعد إعلانها بأنها فوجئت بإلغاء حفلين لها في تونس، حيث كان من المقرر أن يكون الأول هو حفل افتتاح مهرجان صفاقس، والثاني حفل ختام مهرجان بنزرت الدولي، مشيرة إلى أن هناك حملة ضدها لمنعها من الغناء في بلادها.

وقال صابر الرباعي، في تغريدة له عبر ‘‘تويتر’’، : ‘‘لطيفة، أنت فنانة نعتز ونفتخر بك وتاريخك الفني يشهد على ذلك، مكانك محفور في قلوب محبيك من كل العالم وخاصة في تونس التي شرفتيها ولازلت، امض قدمًا صديقتي ولا تكترثي، تونس تعتز بك وبكل مبدعيها’’.

@latisol انت فنانة نعتز و نفتخر بك و تاريخك الفني يشهد على ذلك، مكانك محفور في قلوب محبيك من كل العالم و خاصة في تونس التي شرفتيها و لازلت. امظ قدما صديقتي و لا تكترثي، تونس تعتز بك و بكل مبدعيها . — صابر الرباعي (@rebaisaber) July 4, 2019

يُذكر أن لطيفة، وجهت رسالة لوزير الثقافة التونسي، قائلة: ”أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين على ما يحصل معي منذ 9 سنوات ومَن وراء هذه الحرب وما سببها، وأعتذر مرة أخرى لجمهوري وولاد بلادي في كل تراب الجمهورية التونسية، أحبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير، من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري في تونس؟“.