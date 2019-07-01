الأمم المتحدة تقدم 29 مليون دولار مساعدات للاجئين السوريين في الأردن

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، تقديم 28 مليونًا و800 ألف دولار، كمساعدات مالية نقدية لـ32 ألف أسرة سورية في الأردن، خلال أول 5 شهور من عام 2019.

جاء ذلك، وفق ما أدلت به المتحدثة الرسمية باسم المنظمة الأممية في الأردن، ليلي كارليسلي.

وبينت كارليسلي، أن المساعدات تعتمد على عدد أفراد الأسرة الواحدة، إذ تتلقى الأسر المكونة من شخصين 155 دولارًا، و177 دولارًا حتى 4 أفراد.

وترتفع قيمة المساعدات إلى 184 دولارًا حتى 5 أفراد، و198 لستة أفراد، و219 لأكثر من 7 أفراد.

وذكرت أن قيمة ما يتلقونه شهريًا، هو 5.5 مليون دولار، بما مجموعه 28 مليونًا و800 ألف دولار حتى نهاية مايو/ أيار الماضي.

ويعتبر الأردن من أكثر الدول تأثرًا بما تشهد جارته الشمالية سوريا، حيث يستقبل نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة ”لاجىء“.