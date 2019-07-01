سقوط صاروخ على ”قبرص التركية“ خلال غارة إسرائيلية على سوريا‎

أعلن مسؤولون في شمال قبرص، يوم الإثنين، أن صاروخًا يعتقد أنه روسي الصنع، انفجر ليلًا في الجزيرة المقسّمة، تزامنًا مع تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على سوريا.

وأفاد قدرت أوزارساي، وزير خارجية ”جمهورية شمال قبرص التركية“، غير المعترف بها دوليًا، عبر ”تويتر“، أنه ”بناء على الاستنتاجات الأولية، سقط صاروخ روسي الصنع كجزء من منظومة الدفاع الجوي التي تم تفعيلها خلال قصف جوي على سوريا، على بلدنا، مساء أمس الأحد“.

وأضاف أن العلامات التي عثر عليها على الشظايا هي ذاتها التي كانت على صاروخ من طراز ”إس-400″، سقط في تركيا العام الماضي.

ويعتقد أن الصاروخ انفجر قبل وصوله إلى الأرض، حيث يرجح أن الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 15 شخصًا على الأقل قرب دمشق وفي حمص، تسببت بتفعيل منظومة الدفاع الصاروخي.

وقال الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي، إن ”هذه هي إحدى النتائج السيئة للحرب في المنطقة“.

وأعلنت ”جمهورية شمال قبرص التركية“ بعد سنوات من الاجتياح التركي للجزء الشمالي من الجزيرة عام 1974، حين تحركت القوات التركية ردًا على انقلاب لإلحاق الجزيرة باليونان.