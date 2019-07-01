حادثة الاعتداء على المهندسين.. كازاخستان تعتذر والأردن يطالب بمحاسبة المتورطين (فيديو)

طالب الأردن، يوم الاثنين، بالاطلاع بشكل مستمر على مجريات التحقيق الذي تجريه كازخستان بحادثة الاعتداء على مهندسين أردنيين، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إن ”السفير الأردني في كازاخستان يوسف عبدالغني شارك صباح اليوم في الاجتماع الذي عقد بمكتب حاكم منطقة أتراو (مكان تواجد الأردنيين العاملين في الشركة التي تعرضت للاعتداء يوم السبت)، وأكد خلال الاجتماع أربعة قضايا هامة والتي كانت وزارة الخارجية أبلغتها للسفير الكزخي المعين في المملكة الأحد“.

وأوضح القضاة في بيان أن ”الطلبات التي قدمها سفيرنا تلخصت بضرورة أن يصدر بيان رسمي عن الجانب الكزخي يوضح حقيقة الحادث وأسبابه، ويؤكد أن لا صلة لأبنائنا العاملين هناك بما حدث، وكذلك تأكيد ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة للاردنيين هناك لضمان عدم تكرار هذا الحادث“.

وأضاف أن الأردن يريد أيضًا ”السماح لسفارته بالاطلاع بشكل مستمر على مجريات التحقيق بحيث ينال المتسببون والمعتدون جزاءهم العادل، والتأكيد بشكل خاص على صون كافة حقوق العاملين الأردنيين الذين تضرروا جراء الحادث“.

وحسب البيان، أبدى حاكم المدينة اعتذاره بالنيابة عن حكومة بلاده لما حدث للمواطنين الأردنيين، ووصف الحادث بأنه ”غريب عن ثقافة مجتمعهم، وأكد أن كافة المطالب الأردنية سيتم التعامل معها بجدية واهتمام وإيجابية“.

وأكد الحاكم أن ”الأمور أصبحت الآن تحت السيطرة وبإمكان المهندسين الأردنيين العودة إلى موقع عملهم“، مشيرًا إلى أنه ”سيتم توفير مركز أمني ثابت في الموقع“.

وتعرض مهندسون أردنيون ولبنانيون لاعتداء عنيف، السبت الماضي، على يد عمال كازاخستانيين غاضبين من صورة نشرها مهندس لبناني لفتاة كازاخية اعتبرها مواطنوها إساءة لهم.