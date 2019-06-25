بعد إعلان اعتزاله.. الإعلامي السعودي عمر النشوان يفتح النار على داوود الشريان

هاجم الإعلامي السعودي عمر النشوان مواطنه الإعلامي داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، بعد إعلانه اعتزال مجال الإعلام، متهمًا إياه بأنه السبب في قطع رزقه.

وأكد النشوان، عبر حسابه على موقع التغريدات ”تويتر“، بأنه لن يُغرد مجددًا ولن يعود للإعلام طالما ظل داوود الشريان هو الذي يقود الإعلام.

وقال عمر النشوان: ”لا عودة لي للإعلام طالما هناك سلفه اسمه داود الشريان، ولن أغرد بعد اليوم، طالما هو من يقود الإعلام“.

وأفصح النشوان، بعد تفاعل مغردي ”تويتر“ معه، عن تلقيه تهديدات بأهله وعرضه، داعيًا الله أن يقطع رزق الشريان مثلما قطع رزقه، فكتب: ”ما هو عمر بن علي النشوان اللي يتهدد بأهله وبعرضه، اسألوه هذا هو حي يرزق قطع الله رزقه زي ما قطع رزقي“.

ماهو عمر بن علي النشوان الي يتهدد باهله وبعرضه اسألوه هذا هو حي يرزق قطع الله زرقة زي ما قطع رزقي — عمر النشوان (@Omar_N) June 24, 2019

وكان عُمر النشوان قد أعلن اعتزاله الإعلام نهائيًا، في خطوة فاجأت الجميع، حيث غرّد عبر حسابه على ”تويتر“: ”أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيًا“.

وأضاف: ”ولعن الله كل من ادعى أنه صديق وهو نعيق، لم أنسق لكي أكون ترندًا أو حدثًا مدفوعًا، ولكن هذه الأيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من الأخ ويؤسفني أنني لم أجد لا صديقًا ولا أخًا“.

أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيا ً ولعن الله كل من ادعاء انه صديق وهو نعيق .. — عمر النشوان (@Omar_N) June 22, 2019

يُذكر أن المذيع السعودي بدأ عمله في قناة الاقتصاد الفضائية ثم مراسلًا تلفزيونيًا وصحفيًا في صحيفة الاقتصادية، وبعدها عمل في شبكة قنوات التعليم العالي لينتقل بعدها إلى قناة ‘‘إم بي سي’’، وانضم بعدها إلى قناة ‘‘العربية’’ كمقدم لنشرات الأخبار، ثم عاد لقناة ‘‘الإخبارية’’، ثم اختفى عن الظهور الإعلامي ليظهر بهذا القرار المفاجئ.