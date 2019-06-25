السعودية تتطلع للاستفادة من تجارب الإمارات والبحرين والكويت في مجال الترفيه

تتطلع هيئة الترفيه السعودية، للاستفادة من تجارب الإمارات والكويت والبحرين في مجال الفعاليات الترفيهية والفنية وذلك من أجل تقديم مزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية للمواطنين السعوديين.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تفويض الهيئة الحكومية ورئيسها تركي آل الشيخ، بالتباحث في مشروع مذكرات تعاون في مجال الترفيه مع هيئات الثقافة والترفيه في الدول الثلاثة.

ونص قرار مجلس الوزراء السعودي على أن تقوم هيئة الترفيه بتوقيع مذكرات تفاهم مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق في دبي، ليتم بعدها استكمال الإجراءات النظامية والبدء بإقامة فعاليات ترفيهية متنوعة في السعودية.

وشمل القرار السعودي، تفويض هيئة الترفيه بالتباحث في مذكرات تعاون مماثلة مع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت وهيئة الثقافة والسياحة في مملكة البحرين.

وتمتلك دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، خبرة كبيرة في مجال الترفيه والفنون، وتعد المدينتان الإماراتيتان قبلة إقليمية وعالمية لفعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة وفريدة.

وبدأت السعودية في الأعوام الثلاثة الماضية، بتنظيم الفعاليات الفنية والترفيهية في مختلف مناطق البلاد، وأسست من أجل ذلك هيئة الترفيه التي تعمل بدورها على الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في قطاع الترفيه.