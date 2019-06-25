العثور على جثتي امرأة وطفلة داخل منزل في السعودية

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية على جثتي امرأة وطفلة عمرها 4 سنوات داخل منزل شعبي بحي الربوة، وقد عثرت على طفلة أخرى على قيد الحياة.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من منزل شعبي تسكن فيه امرأة وطفلتان.

وإثر البلاغ، توجه رجال الأمن إلى الموقع، وتم فتح باب المنزل حيث عثر على جثة امرأة (تبلغ من العمر 50 عامًا) وبجوارها جثة طفلة، وبالكشف على الطفلة الأخرى تبين عدم وجود آثار عنف أو مقاومة.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا بالواقعة لمعرفة هوية المتوفاتين وملابسات وفاتهما.