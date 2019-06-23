تركي آل الشيخ يفتح النار على رجل أعمال قطري ويصفه بـ“الثور“ (صور)

أثار رجل أعمال قطري يدعى عادل علي بن علي، الجدل بعد نشره صورة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، كان يرتدي فيها قميص نادي ”بيراميدز“، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين قطر والأرجنتين ضمن منافسات كوبا أمريكا اليوم الأحد.

ونشر بن علي صورة يظهر فيها آل الشيخ مرتديًا قميصًا يحمل شعار نادي ”بيراميدز“ المصري، ولكن الصورة المنشورة تم فيها استبدال شعار النادي المصري بشعار منتخب الأرجنتين، في إشارة إلى أن المسؤول السعودي سيقوم بتشجيع الأرجنتين ضد قطر.

الحمدلله على نعمة العقل !#قطر_الارجنتين pic.twitter.com/wchIegTcz3 — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) June 22, 2019

وعلق رجل الأعمال القطري بن علي، على صورة تركي آل الشيخ بالقول: ”الحمد لله على نعمة العقل!.. #قطر_الأرجنتين“.

في المقابل، فتح تركي آل الشيخ نار النقد على رجل الأعمال القطري، واصفًا إياه بـ ”الثور“، حيث شارك الصورة المنشورة من جانب الشخص القطري وعلق عليها قائلًا: ”لا تعليق، حتى تركيب الشعار مو احترافي.. تصدق ثور!“.

لا تعليق … حتى تركيب الشعار مو احترافي … صدق ثور ! pic.twitter.com/8TMz0WJcFk — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 22, 2019

وبعد ذلك استمر تركي آل الشيخ بالسخرية من رجل الأعمال، ونشر له تغريدة طالب فيها بعدم التدخل في شؤون الآخرين وقال فيها: ”لك مطلق الحرية أن تعيش حمار لكن لا ترفس في اللي حواليك“، ليعلق عليها آل الشيخ قائلاً: ”يا ليت تطبق كلامك“.

ولم يصمت تركي آل الشيخ عند ذلك، بل تتبع منشورات رجل الأعمال القطري عبر حسابه على ”تويتر“، وكان يقول في إحداها: ”لم أر من قبل حمارًا يتكلم كالبشر، لكني قابلت الكثير من البشر، الذين يتكلمون كالحمير، هاينرش هاينه“.

وشارك تركي آل الشيخ التغريدة، وعلقّ قائلًا: ”الذكي لو يدري وش قاعد يكتب كان عرف أنه يحكي عن نفسه! #بن_علي_صدق_ثور“.