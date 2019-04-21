داوود الشريان يكشف معاناة سعوديين مرضى بالإيدز مع الوظائف (فيديو)

ناقش الإعلامي السعودي داوود الشريان، قضية حال مرضى الإيدز في المملكة، مؤكدًا أن مرضى الإيدز يعانون الأمرين، وسط هواجس لا نهاية لها.

وأوضح الإعلامي السعودي، عبر تقرير عرضه في بداية حلقة اليوم من برنامجه ”داوود الشريان“ على قناة SBC، أن مرضى الإيدز يعانون من تعقيدات لا آخر لها، لافتًا إلى أن أحلامهم متوقفة ويعيشون بمواصفات محدودة، لعدم وجود وظائف هم.

وأوضحت فتاة تُدعى ”أمل“، خلال استضافتها بالبرنامج، أنها تمت خطبتها لشخص متعايش مع مرض إيدز، لافتًة إلى أنه تقدم لها رسميًا وعند الإقبال على الزواج ذهبا لإجراء التحاليل والتي أثبتت أنه مريض إيدز، وعندما عاود التحاليل تأكد من إصابته.

وأوضحت أنهما ذهبا للطبيب، وأكد لهما عدم تأثر زواجهما بمرض الإيدز، لافتًة إلى أنها لم ترو لأهلها تفاصيل إصابة زوجها، في البداية حتى استطاعت أن تقنعهم وبدأت بوالدتها.

أمل فتاة على وشك الزواج من مريض إيدز، تروي حكاية الاكتشاف المُر، فكيف اكتشفت مرضه؟

وهل ستُقدم على هذه الخطوة؟

وكيف لفتاة أن تقتنع بالزواج من مريض الإيدز؟#حال_مرضى_الايدز على قناة #SBC pic.twitter.com/TuQ5wR3NSB — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 21, 2019

وكشف شاب آخر يُدعى ”إبراهيم“، والذي أوضح أنه لم يستطع الحصول على الوظيفة بسبب مرض الإيدز، لافتًا إلى أن الشركة التابعة لوزارة العمل طلبت منه فحصا طبيا، وعندما علموا بالإصابة رفضوا توظيفه بحجة أنه غير لائق طبيًا.

إبراهيم شاب متعايش مع الإيدز، يروي قصته مع المرض، والوظيفة التي رفضته بسبب حمله للمرض، ومفاجأته برسالة:

"أنت غير لائق طبيًا"#حال_مرضى_الايدز مع #داود_الشريان على قناة #SBC pic.twitter.com/jBKxAE05qY — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 21, 2019

وأضاف إبراهيم، أن وزارة العمل لا تعلم شيئا عن القانون وما يقرره النظام، لافتًا إلى أنه تم رفضه من الوظيفة، رغم أن المادة التاسعة من النظام تنص على أنه لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في المجالات الصحية والعسكرية وفحص ما قبل الزواج.

المجالات الصحية

المجالات العسكرية

فحص ماقبل الزواج

الحالات المحددة التي يجرى فيها اختبار الإيدز، كما تنص على ذلك المادة التاسعة من النظام… والدكتور نزار يضيف:

وزارة العمل تقول ما أعلم عن النظام#حال_مرضى_الايدز على قناة #SBC pic.twitter.com/313gElR4ff — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 21, 2019

واستضاف داوود الشريان، دكتور نزار باهبري، استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية، والذي أكد أن مريض الإيدز إذا تناول العلاج لمدة ستة أشهر لا ينقل المرض، مشيرًا إلى أن أهم نقطة في المرض أن يتم معرفته ثم بدء العلاج.

متى يكون مريض الإيدز غير ناقل للمرض؟

د. نزار يذكر متى يكون ذلك، وداود يتأكد:

يطلع بالفحص الفايروس "صفر"#حال_مرضى_الايدز مع #داود_الشريان على قناة #SBC pic.twitter.com/gwY7932TUw — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 21, 2019

وأشار ”نزار“، إلى أن المرض لا ينتقل عن طريق استخدام نفس الأدوات، حتى لو كان المريض لا يُعالج من المرض، ولا ينتقل بالمعانقة أو القُبلة أو استخدام نفس دورة المياه.

وأكد الضيف، أن الإيدز لا ينتقل للطفل، إذا كانت الأم سليمة لافتًا إلى أنه لا يمكن يولد طفل مصاب من أب مصاب.