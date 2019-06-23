أثار غضب المغاربة.. المغني ”سولكينغ“ يبرر رفعه علم ”البوليساريو“ (فيديو)

قدم مغني الراب الجزائري عبد الرؤوف دراجي المعروف بـ ”سولكينغ“ اعتذاره للمغاربة لرفعه علم جبهة ”بوليساريو“ الانفصالية أثناء حفل فني في مدينة بلباو الإسبانية.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه في ”إنستغرام“ إنه كان يعتقد أنه علم فلسطين، وإنه لا يريد أن يحدث خلط بين الفن والسياسة التي لا يرغب في الدخول فيها.

وكان ”سولكينغ“، الذي يحظى بشعبية في بلدان المغرب العربي، يؤدي أغنيته الشهيرة ”لا ليبيرتي“ (الحرية) خلال حفل بمدينة بيلباو شمال إسبانيا، وهو يحمل علمي الجزائر والمغرب، ثم علم الجبهة التي تنازع المغرب على الصحراء الغربية.

وقال دراجي، الذي سبق أنْ شارك في مهرجان موازين، إن ”الحفل من تنظيم مواطن مغربي، وإنه تسلم الأعلام الثلاثة من أشخاص حاضرين بين الجمهور“.

وأثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من ردود الفعل الغاضبة، إذ طالب البعض منهم بعدم السماح للمغني الجزائري دخول الأراضي المغربية من جديد.

يذكر أن قضية الصحراء والعداء مع جبهة بوليساريو من القضايا الحساسة جدًّا في المغرب، وقد وقع قبل أيام في الخطأ نفسه ظهور خريطة المغرب مبتورة مع علم بوليساريو في فيديو كليب الأغنية الخاصة بافتتاح كأس أمم أفريقيا، تم تصحيحه بعد ذلك وتقديم اعتذار للمغرب من طرف اللجنة المنظمة للبطولة، ومن طرف الفنان المصري حكيم.