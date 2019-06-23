الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد ناميبيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019

يواجه منتخب المغرب نظيره ناميبيا، مساء اليوم الأحد، في المبارة التي تجمعهما بملعب ”السلام“، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التي تضم أيضًا منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

ونجح منتخب المغرب في حجز مقعده بمسابقة كأس الأمم الأفريقية هذا العام، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية متفوقًا على منتخبات الكاميرون ومالاوي وجزر القمر.

وحقق منتخب المغرب نتائج متواضعة في النسخ الأخيرة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية، إذ ودَّع المسابقة من الدور الأول في أعوام 2006 و2008 و2012 و2013 ، كما فشل في التأهل لنسخة 2010، بينما تمت معاقبته من جانب ”الكاف“ بعدم إشراكه في نسخة 2015 لانسحابه من تنظيم البطولة، بينما ودع النسخة الماضية التي أقيمت في الغابون من الدور ربع النهائي أمام مصر.

في المقابل، يحلم منتخب ناميبيا بتحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، إذ يسجل الظهور الثالث في المسابقة القارية، بعدما سبق وشارك في نسختي 1998 في بوركينا فاسو و2008 التي أقيمت في غانا.

ولم يحقق منتخب ناميبيا نتائج تذكر في مشاركتيه السابقتين، إذ فشل في تحقيق الفوز على مدار 6 مباريات خاضها في البطولة، ليودع النسختين من الدور الأول.

موعد مباراة المغرب وناميبيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت ”البث الأرضي فقط داخل مصر“، بجانب قناة ”bein sports max 1″، ويعلق عليها المغربي جواد بدة.