نانسي عجرم تعلن تفاصيل أول حفل غنائي لها في السعودية

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن مشاركتها بأول حفل غنائي لها في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم جدة“ الفني، الذي يقام بين شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل.

وشاركت نانسي عجرم، متابعي حسابها على ”تويتر“، بصورة بوستر الحفل، الذي تضمن موعد ومكان الحفل، إذ يقام في الثامنة والنصف بتوقيت المملكة يوم الـ13 من يونيو الجاري، على المسرح الروماني.

وعلقت نانسي، على الصورة: ”لاقوني بفعاليات موسم جدة بتاريخ الـ ١٣ من يونيو على المسرح الروماني في الواجهة البحرية“.

كما أرفقت نانسي عجرم، بتعليقها موقع حجز التذاكر، والذي أوضح أن مواطنها النجم وائل جسّار سيرافقها الحفل، وتُباع التذاكر في جميع فروع فيرجين ميجا ستور بالسعودية.

وجاءت أسعار التذاكر على أربع فئات، هي: الفئة الذهبية وقيمتها 750 SAR، والفئة الفضية وقيمتها 550 SAR والفئة البرونزية وقيمتها 350 SAR، والفئة البلاتينية وقيمتها 1500 SAR.

يُذكر أن نانسي عجرم، تواصل العمل على ألبومها الجديد، إذ تستعد لدخول الأستوديو قريبًا لتسجيل أغاني الألبوم.