أحلام تفتتح حفلات موسم جدة وسط حضور جماهيري لافت (فيديو وصور)

افتتحت المطربة الإماراتية أحلام، موسم جدة الغنائي في العاصمة السعودية الرياض، على مسرح الجوهرة، في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وسط حضور جماهيري ضخم، وتفاعل مع الحفل الملكي تصفيقًا وغناء.

وارتدت أحلام، فستانًا ”فضفاضًا“، يحمل اللونين الرمادي والأسود، وأعربت عن سعادتها بالحفل واصفًة الجمهور السعودي بأنه مبدع.

وكتبت، عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، قائلًة: ”جمهور فني مبدع منورين الحفل أهل جدة وأهل السعودية كلهم وتنظيم خطير من شركة بنش مارك“.

???????????? جمهور فني مبدع منورين الحفل اهل #جدة وأهل السعودية كلهم وتنظيم خطير من شركة بنش مارك الان على ام بي سي #احلام_في_موسم_جدة #حفلات_موسم_جدة_أحلام pic.twitter.com/Lu1SuRensb — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) June 8, 2019

وقدمت النجمة الإماراتية خلال الحفل باقة من أفضل أغانيها ومنها: ”والله احتاجك أنا، أبغاك حي، مستغرب، رأس قمة“، وغيرها الكثير.

ووصلت أحلام إلى مطار جدة، صباح الخميس الماضي؛ واستُقبلت في المطار بالورود، حيث أعربت عن سعادتها وافتخارها بالاستقبال الذي حظيت به.

واعتبرت أن إحياءها حفلًا جماهيريًا في مدينة جدة السعودية، بمثابة الحلم الذي تحقق، معبرة عن سعادتها للاستقبال والترتيب للحفل الذي تقيمه.

وأكدت أنها ”تفتخر بأن يكون مثل ذلك التنظيم موجودًا في الخليج العربي“، ووعدت جمهور المملكة بأن يكون الحفل تاريخيًا.

ويعد هذا الحفل هو الثالث على التوالي لأحلام في السعودية، بعد إحيائها حفلين للعائلات بالمملكة، في الرياض، أقيما يومي 21 و22 آذار/مارس.