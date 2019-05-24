نانسي عجرم تروي قصة تعرفها على زوجها طبيب الأسنان في عيادته

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعضًا من أسرار حياتها وعلاقتها بزوجها وبناتها.

جاء ذلك خلال ظهورها في برنامج ”مجموعة إنسان“ على فضائية ”إم بي سي“.

وقالت النجمة إنها ”ارتبطت بزوجها بعد قصة حب“.

وأضافت: ”تعرفت عليه في عيادته عندما ذهبت لعلاج أسناني، وبدأت الأمور رسمية، ثم كثرت زياراتي بسبب إعطائه لي مواعيد كثيرة، وتقربنا من بعضنا وتحدثنا جديًا، ودامت علاقتنا 3 سنوات وبعدها تزوجنا“.

وعن مواهب بناتها قالت، إن ”الكبيرة تحب الرقص، وتأخذ دروسًا وتحب موهبتها من أجل التسلية، أما الصغيرة فتراقبني في الغناء وتسمع أغنياتي وصوتها مميز وتحفظ جيدًا، وتقلدني“.

وتابعت: ”أُحب أن تختارا ما تريدان وما تحبانه وسأكون داعمة لهما، كما أنني لا أعرف قراري تجاه دخولهما المجال الفني“.

وعن هجوم أصالة، عليها ببرنامج ”صولا“، قالت ”لم أعرف السبب وراء ذلك، ومثلي مثل الناس سمعت أن أصالة لديها خلاف معي“.

وأضافت: ”عادة ليس لدي خلافات، وقابلت أصالة، في المغرب بمهرجان موازين، وتحدثنا سويًا بالفن والحياة وبعدها لم يحدث شيء بيننا حتى يكون هناك خلاف بيننا“.

وبشأن إن كان هناك خلاف بينها وبين إليسا، قالت: ”لا يوجد خلاف مع إليسا، وهنأتني على مولودتي الأخيرة“، واصفة إياها بالصديقة.

وأكدت أنه ”لا يوجد خلاف لي مع أحد، وعندما أحس بأنني جرحت أحدًا أو أخطأت بحقي شخص ما، أسأل عن السبب إذا كنت أعرفه سواء عبر الهاتف أو عندما أقابله.

ورفضت النجمة اللبنانية، تصنيف مطربة لبنان الأولى في الغناء، قائلة لا يوجد أولى ولا ترتيب في لبنان.

وأوضحت أنه ”يوجد أذواق لدى الجمهور، فالبعض يحبني وآخرون يحبون غيري“.

وحول إن كانت تفكر بدخول مجال التمثيل، قالت إنها ”أجلت فكرة التمثيل رغم العروض الكثيرة التي تلقتها في السينما والتلفزيون“.

وقالت إن ”الوقت لا يسمح لها، كما أنها تخاف بعض الشيء من الاختيار، أو تقديم مشروع ليست متأكدة منه“، مشددة على أنه ”لا يوجد مستحيل وأفكر في التمثيل، ولكن عندما يأتي الوقت المناسب سأخوض التجربة“.

وعن تجربة تمثيل بعض الفنانات اللبنانيات، أكدت أنها ”جيدة، ويوجد وجوه ناجحة كثيرًا وتعطي بهذا المجال.. أحب نادين نجيم وسيرين عبدالنور“.