أحلام تُصالح السعوديين وتقود ”سيارة“ في شوارع جدة للمرة الأولى (فيديو)

تداولت بعض الحسابات المهتمة بمشاهير الفن، مقطع فيديو ظهرت فيه المطربة الإماراتية أحلام وهي تقود سيارة للمرة الأولى داخل أراضي المملكة العربية السعودية، إذ تجولت بها في شوارع جدة.

وانتشر مقطع الفيديو لأحلام، وهي تقود السيارة في المملكة لأنها تتواجد في مدينة جدة لإحياء حفل غنائي على مسرح الجوهرة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية حيث تفتتح موسم جدة الغنائي.

واستُقبلت أحلام في المطار بالورود، وسط تواجد صحفي كبير، حيث أعربت عن سعادتها وافتخارها بالاستقبال الذي حظيت به.

واعتبرت أن إحياءها حفلًا جماهيريًا في مدينة جدة السعودية، بمثابة الحلم الذي تحقق، معبرة عن سعادتها للاستقبال والترتيب للحفل الذي تقيمه.

وبعد صدور قرار ملكي في السعودية، بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2018، يسمح للمرأة بقيادة السيارة؛ ما استدعى رواد السوشال ميديا لتداول مقطع فيديو قديم للفنانة أحلام، تؤكد فيه تأييدها لمنع المرأة السعودية من قيادة السيارة بنفسها.

كما تم استحضار تغريدة قديمة للفنانة أحلام حول الموضوع نفسه، تعود للعام 2013 حين دخلت في جدل مع متابعيها من معارضي رأيها بتأييدها عدم قيادة المرأة السعودية للسيارة، وقالت فيها: ”أقول من الآخر مدامكم مسّختوها معي وآخر رد لكم مني، مشوا بوزكم ما في سواقة ويا الله اقطعوا، أنا ضد السواقة في السعودية بلد الحرمين. كيفي“.