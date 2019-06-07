القنوات الناقلة لعرض سوبر شوداون في السعودية

قال موقع WWE الرسمي إن عرض WWE سوبر شوداون الذي سوف يذاع الليلة الساعة ٩ مساء بتوقيت السعودية، سينقل في منطقة الشرق الأوسط عبر قنوات MBC Action وMBC Persia وKSA Sports 1 .

كما ستنقل النزالات مباشرة عبر دوري بلس (Dawri Plus).

ويقام عرض WWE سوبر شوداون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وسيشهد العرض النزالات التالية:

أول نزال في التاريخ بين عضو قاعة مشاهير WWE جولدبيرج و ذا أندرتيكر

نزال على لقب اليونيفرسال بين سيث رولينز البطل وبارون كوربن

نزال على لقب WWE بين كوفي كينجستون البطل ودولف زيجلر

تريبل اتش ضد راندي أورتن

نزال باتل رويال ٥٠ رجلًا – الأكبر في تاريخ WWE

رومان رينز ضد ”الأفضل في العالم“ شين ماكمان

نزال على لقب الإنتركونتننتال بين فين بالور البطل وأندرادي

برون سترومان ضد بوبي لاشلي

لارس سوليفان ضد لوتشا هاوس بارتي