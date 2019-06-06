هكذا استقبل السعوديون الفنانة أحلام (فيديو)

وصلت الفنانة الإماراتية أحلام إلى مطار جدة، صباح اليوم الخميس؛ لتنظيم أولى الحفلات الغنائية بموسم جدة، على مسرح الجوهرة، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

واستُقبلت أحلام في المطار بالورود، وسط تواجد كبير من قبل الصحفيين، حيث أعربت عن سعادتها وافتخارها بالاستقبال الذي حظيت به.

واعتبرت أن إحياءها حفلًا جماهيريًا في مدينة جدة السعودية، بمثابة الحلم الذي تحقق، معبرة عن سعادتها للاستقبال والترتيب للحفل الذي تقيمه.

#فيديو وصول فنانة العرب #أحلام إلى مطار #جدة إستعداداً لحفل يوم السبت الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية على مسرح #الجوهرة (الصالة المغطاة)

#احلام_في_جدة تباع تذاكر حفل احلام في جميع فروع فيرجن ميجا ستور أو من خلال الموقع التالي:https://t.co/fN0F8nWIpz

–@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/8Hhz7drDqQ — Ahlam Media | أحلام ميديا (@Ahlam_Media) June 6, 2019

وأكدت فنانة العرب أنها ”تفتخر بأن يكون مثل ذلك التنظيم موجودًا في الخليج العربي“، ووعدت جمهور المملكة بأن يكون الحفل تاريخيًا.

ويعد هذا الحفل هو الثالث على التوالي لأحلام في السعودية، بعد إحيائها حفلين للعائلات بالمملكة، في الرياض، أقيما يومي 21 و22 آذار/مارس.