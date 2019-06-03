”سيفورا“ للتجميل تغلق فروعها في الولايات المتحدة لتدريب الموظفين بعد حادث عنصري‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”سيفورا“ المتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل أنها ستغلق كل متاجرها ومراكز توزيعها ومكتبها في الولايات المتحدة لتدريب الموظفين بعد حادث تنميط عنصري طال المغنية السوداء المرشحة لجوائز ”غرامي“، سِزا.

وغرّدت مغنية الآر أند بي السوداء في وقت سابق أنها كانت في أحد متاجر هذه الشركة في لوس أنجلوس عندما أوفد عنصر أمن ”للتأكد من أنها لم تكن تحاول السرقة“.

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 أيار/مايو، قالت الشركة إنها ستغلق أبوابها صباح الأربعاء ”لإقامة ورش عمل توعوية لموظفينا“.

وأضافت ”لطالما كانت هذه القيم في صلب مبادئ سيفورا، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل الجميع عندما نفتح أبوابنا مجددًا“.

وأكدت ”سيفورا“ أنها ”تأخذ شكاوى كهذه على محمل الجد، وتعمل على معالجة الحادث على الفور“.

وهذه الشركة تابعة لمجموعة ”ال في ام اتش“ التي تتخذ من باريس مقرًا لها، والتي تضم 70 علامة تجارية من أبرزها ”لوي فويتون“ و“جيفنشي“ و“سيلين“ و“ديور“ و“غيرلان“.