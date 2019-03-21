كرة مضيئة في سماء لوس أنجلوس تثير الريبة (فيديو)

المصدر: ا ف ب

أثارت كرة مضيئة ظهرت في السماء فوق لوس أنجلوس ريبة السكان وشكوكهم، وأجبرت الشرطة على الدعوة إلى الهدوء.. فقد كان ”النيزك“ في الواقع جزءًا من إعلان لمشروب طاقة.

وفي هوليوود مركز صناعة الأفلام السينمائية، حاول كثيرون التقاط هذه الظاهرة المضيئة على هواتفهم لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب مستخدم على ”تويتر“:“هل شاهد أحد ما النيزك فوق لوس أنجلوس الآن؟ إنه أمر لا يصدق. إنه أروع أمر رأيته على الإطلاق“.

#Breaking: Wingsuit jumpers spotted falling over in #California in the #US with sparks, sparked reactions over social media of "meteor or space debris falling, of #UFO crashing" over Los Angeles #LA Video Credit: @dennishegstad pic.twitter.com/Ny6z6yvuvJ — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 21, 2019

وغرّدت مستخدمة أخرى:“بدا الأمر كأنه نيزك، لكنه كان قريبًا جدًا من الأرض“.

ودفعت البلبلة التي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي التي أحدثتها هذه الظاهرة شرطة لوس أنجلوس إلى التواصل مع السكان لتهدئتهم.

وكتبت على ”تويتر“:“لم يتحطّم أي نيزك وسط لوس أنجليس، وهذا ليس غزوًا فضائيًا.. إنه مجرد تصوير. فنحن في هوليوود في نهاية المطاف“.

وتبيّن أن هذه الظاهرة كانت جزءًا من تصوير إعلان لمشروب طاقة. فقد جهزت الشركة المنتجة مظليين بمصابيح، ومعدات ألعاب نارية، لتنفيذ سقطة حرة من طائرة مروحية تحلق على ارتفاع 1200 متر.