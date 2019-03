كرة مضيئة في سماء لوس أنجلوس تثير الريبة (فيديو)

أثارت كرة مضيئة ظهرت في السماء فوق لوس أنجلوس ريبة السكان وشكوكهم، وأجبرت الشرطة على الدعوة إلى الهدوء.. فقد كان ”النيزك“ في الواقع جزءًا من إعلان لمشروب طاقة.

وفي هوليوود مركز صناعة الأفلام السينمائية، حاول كثيرون التقاط هذه الظاهرة المضيئة على هواتفهم لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب مستخدم على ”تويتر“:“هل شاهد أحد ما النيزك فوق لوس أنجلوس الآن؟ إنه أمر لا يصدق. إنه أروع أمر رأيته على الإطلاق“.

#Breaking: Wingsuit jumpers spotted falling over in #California in the #US with sparks, sparked reactions over social media of "meteor or space debris falling, of #UFO crashing" over Los Angeles #LA Video Credit: @dennishegstad pic.twitter.com/Ny6z6yvuvJ

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 21, 2019