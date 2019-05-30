أمل عرفة تعتذر عن حلقة من ”كونتاك“ سخرت من ضحايا الهجوم الكيماوي بسوريا   

خرجت الفنانة السورية أمل عرفة عن صمتها تجاه ردود الفعل الغاضبة التي طالت حلقة الأمس من مسلسلها ”كونتاك”، والتي أجمعت على أنها سخرت من ضحايا الهجمات الكيماوية التي استهدفت المدنيين في سوريا.

وتقدمت أمل بالاعتذار بشأن ما جاء بالحلقة، وقالت في منشور عبر حسابها على ”إنستغرام“: ”أعتذر لأي سوري فتحنا له جرحًا أو ألمًا بحلقة البارحة من مسلسل كونتاك، وصلتني رسائلكم وقرأتها، ولن أنشرها ليس لما تحتويه من شتائم، بل لأنها تحمل أوجاعًا وآلامًا لم أخلق للحظة كي أستهين بها“.

وأضافت أمل عرفة: ”سبق وقلت إن كان دمي سيوقف النزيف على أرض بلادي فأهلًا بالموت، والآن وبعد سنوات أعيد ما قلت ومن دمشق وليس من خارجها، أكرر اعتذاري وأعيد: قدم أصغر طفل سوري بسياسات الكون، ومن دمشق وليس خارجها“.

وأوضحت أنها لم تكن تعلم بأن الحلقة ستخرج بشكلها النهائي الذي عرضت به بعد مرحلة المونتاج، إذ قالت: ”لو أننا كممثلين عرفنا كيف سيتم مونتاج هذه اللوحة، وربط الأحداث ببعضها على هذا الشكل، لكنا طالبنا بعدم عرضها من الأساس، أعتقد أنه كان من حق الألم السوري أن تحذف هذه اللوحة جملةً وتفصيلًا؛ حفاظًا على مشاعر السوريين أينما كانوا وكيفما كانت مواقفهم“.

وحول الهدف من تلك الحلقة، قالت أمل عرفة: ”عندما صورت هذه اللوحة كان المقصود بها البعض ممن تلاعبوا بتزييف الحقائق.. وليس الاستهزاء لثانية من الموت أو من الفواجع التي ألمت بالكثيرين، أنا فقدت شهداء من عائلتي وأعرف ما تعني هذه الكلمة“.

واختتمت أمل عرفة حديثها قائلة: ”كان علينا أن نتروى أكثر قبل أن نقوم بتصويرها (رغم أنها ظرف توضع به الشخصيات) أكرر اعتذاري بعد التوضيح“.

والمسلسل عبارة عن لوحات منفصلة تتحدث عن أوضاع السوريين في البلاد، وصورت اللوحة في الحلقة المذكورة الهجمات الكيماوية ضد المدنيين على أنها مسرحيات مفبركة.

ويشارك في بطولة مسلسل ”كونتاك“ بجانب أمل عرفة، كل من: محمد حداقي وشادي الصفدي وغادة بشور وغيرهم.