“كونتاك” يفتتح موسم أمل عرفة في 2019

بدأت النجمة السورية أمل عرفة التحضير لموسم 2019 بمسلسل “كونتاك” تأليف عدد من الكتاب وإخراج حسام الرنتيسي وإنتاج شركة إيمار الشام.

ويعتبر”كونتاك” أول أعمال عرفة للموسم الدرامي المقبل، وسيشاركها في البطولة الفنان محمد حداقي وحسام تحسين بك وغادة بشور، وسينطلق التصوير في منتصف الشهر الجاري.

كما بدأت تحضيراتها لتقديم أغنية عن “سوريا” من ألحان فتحي الجراح.

وبعد طول انتظار، سيعرض مسلسل “سايكو” تأليفها بالمشاركة مع زهير قنوع وإخراج كنان صيدناوي وبطولتها على شاشة تلفزيون لنا، خلال الشهر الجاري، وتؤدي عرفة في العمل خمس شخصيات مختلفة، في تجربة هي الأولى من نوعها لفنانة عربية.

من جانب آخر، تقدم عرفة برنامج “فيه أمل” كل يوم خميس، عبر تلفزيون لنا، وتستضيف خلاله أحد النجوم العرب في كل حلقة ضمن رحلة بين الأمس واليوم والغد. واستقبلت في الحلقات الثلاث الأولى كلًا من: الفنانة منى واصف والفنان مروان خوري والفنان رشيد عساف، بينما ستستقبل اليوم الخميس الفنانة المصرية لبلبة.