دبي الرياضية: ويلتون سواريز ينتقل من الشارقة إلى الوصل

ذكرت قناة ”دبي الرياضية“ اليوم الاثنين، أن المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، سينتقل من نادي الشارقة إلى الوصل في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقالت ”دبي الرياضية“ في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”مصادر لدبي الرياضية: سواريز يوقع مع نادي الوصل لموسمين قادمًا من الشارقة“.

وكان ويلتون سواريز عنصرًا أساسيًا في تتويج الشارقة بلقب الدوري الإماراتي، بعد غياب دام 23 عامًا.

وسجل ويلتون سواريز، البالغ من العمر 32 عامًا، 18 هدفًا مع الشارقة في الدوري الإماراتي، علمًا أن الفريق خسر مباراة واحدة في 26 جولة، وكانت أمام الوصل في الجولة الـ24 يوم 11 مايو.

ولعب سواريز لأندية ساو باولو وغريميو في البرازيل، وسيلتا فبغو الإسباني، ومارسين ايدمان يوردو التركي، وسبارتاك موسكو الروسي، وقيصري سبور التركي.

وضمن الشارفة التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، في حين لن يلعب الوصل في المسابقة القارية بعدما احتل المركز التاسع على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي.

وانتقل سواريز من قيصري سبور إلى الشارقة في سبتمبر 2017،