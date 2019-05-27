اكتشاف دار سينما أثرية في منطقة نائية شمالي الأردن (صورة)

اكتشف فريق من منقبي الآثار في الأردن، دار سينما أثرية، في مكان ناءٍ بمنطقة الصفاوي في محافظة المفرق شمال الأردن.

وذكرت جريدة ”الرأي“ الأردنية، اليوم الاثنين، أن الفريق البحثي وثّق دار السينما الأقدم في تاريخ دور العرض السينمائي بالأردن.

وقال علي المناصير، مستشار وزيرة السياحة والآثار الأردنية، إن دار السينما في الصفاوي بناها الأردنيون في عهد الانتداب البريطاني بالمنطقة، وذلك خلال الأعوام 1933- 1934، حيث صُممت آنذاك على الطريقة البريطانية.

ولفت المناصير في حديثه مع الجريدة الأردنية، إلى أن دار السينما المكتشفة مؤخرًا، والوثائق التاريخية، تؤكد تقدم الأردن في مجال الثقافة السينمائية منذ وقت مبكر في التاريخ.

وأشار إلى إمكانية إضافتها ضمن خطة الوزارة لتوثيق المواقع الأثرية وإعادة إحيائها من جديد.

وقبل هذا الاكتشاف، كانت دار سينما البترا تُعد الأقدم في الأردن، حيث بنيت في عام 1935، وأغلقت في عام 1981.