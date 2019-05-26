محتالون ينصبون على مواطنين في الأردن باسم هيئة حكومية

حذّرت مؤسسة الغذاء والدواء في الأردن، اليوم الأحد، من وجود مجهولين ينتحلون صفة موظفين لديها، ويطلبون من المواطنين في محافظة إربد، أموالًا ومواد غذائية.

وحذّرت المؤسسة من أن ”المحتالين شنّوا عمليات متكررة لتنفيذ سرقاتهم، حيث يستهدفون في حملتهم، المحال التجارية، ومتاجر المواد الغذائية“، في الوقت الذي كشفت فيه عن ”تلقيها عددًا من الشكاوى حول تلقي مواطنين اتصالات من أشخاص يدّعون أنهم يعملون لديها، ويطلبون منهم مبالغ مالية“.

ودعت المؤسسة إلى ”ضرورة تعميم عدم التعامل مع أشخاص يعرّفون أنفسهم على أنهم موظفون لديها، إلا في حال أظهروا كتابًا رسميًا باسمها“.