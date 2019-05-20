شاب يصدم الجمهور في السينما وحبيبته تنهار (فيديو)

صنع برازيلي فيلمًا قصيرًا له، يُحاكي سلسلة الأفلام الأمريكية الخارقة ”المنتقمون“، يسأل فيه حبيبته هل تقبل الزواج منه، حيث بثّه في دار سينما بمدينة كانواس البرازيلية، قبل عرض الفيلم الأصلي.

ونقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، يظهر كريم ليما 24 عامًا في فيلمه البطل الخارق، وفي بدايته يطلب من حبيبته أريان بوناتو التي تشاهد الفيلم في السينما الزواج منه، ثم يحارب أعداءه في عدة مشاهد وزوايا مختلفة.

وبعد هزيمتهم في المشهد الأخير يطير بعيدًا، ليفاجئ بوناتو بدخول السينما وسط هتافات الجماهير، ثم يسألها هل تقبل الزواج منه، لتجيبه بنعم.