الفنان أحمد فتحي يعتدي على فريق برنامج رامز جلال (فيديو)

انضم الفنان المصري أحمد فتحي، لضحايا برنامج ”رامز في الشلال“، الذي يُقدمه الفنان رامز جلال، عبر فضائية mbc مصر.

وشهدت الحلقة العديد من المواقف وردود الأفعال الكوميدية من أحمد فتحي، وخلال استقباله، أثناء هبوط المروحية التي تقله لمكان تصوير المقلب، سخر منه رامز، قائلًا: ”تحس وهو نازل من الطيارة هياكل المذيعة“.

وقال رامز جلال، في مقدمة برنامجه قائلًا: ”فتحي وهو بيكلم الناس في البرنامج تحس إنه بيكلم سواقين ميكروباص في موقف عبود وفي الطريق الصحراوي“.

وبعد انهيار الجسر وسقوط أحمد فتحي أصابه فزع كبير، حتى وصل رامز متنكرًا في زي رجل إنقاذ، واصطحبه لفقرة ”الغوريلا“، وسط حالة من الرعب.

وواجه الفنان أحمد فتحي فقرة الغوريلا بصدمة كبيرة، وظل يردد ”أشهد أن لا إله إلا الله“، وتعدى بالضرب على فريق عمل البرنامج، وقال لرامز جلال: ”ألطم على وشي، إنت مش بني آدم، طيب أقول إيه لأهل منطقتي“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة، وأبدوا إعجابهم بكلمة ”ألطم على وشي“، وتداولوها في تعليقاتهم.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، والذهاب إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، ما يصيبهم بالهلع والرعب.