رسميًا.. النجم الساحلي التونسي يضم سليمان كوليبالي والنادي الأهلي المصري يعلق (صورة)

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كوليبالي انضم للأهلي المصري موسم 2016–2017 قبل أن يقرر السفر بشكل مفاجئ وعدم استكمال عقده رغم تألقه مع الفريق خلال فترة وجوده.