رسميًا.. النجم الساحلي التونسي يضم سليمان كوليبالي والنادي الأهلي المصري يعلق (صورة)

أعلن النجم الساحلي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع المهاجم سليمان كوليبالي القادم من ساحل العاج لمدة أربعة مواسم.
وقال النادي عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المهاجم سليمان كوليبالي (25 عامًا) لمدة 4 مواسم“.
وانضم كوليبالي للأهلي المصري موسم 2016–2017 قبل أن يقرر السفر بشكل مفاجئ وعدم استكمال عقده رغم تألقه مع الفريق خلال فترة وجوده.
وقررت المحكمة الرياضية الدولية فيما بعد تغريم المهاجم مبلغًا كبيرًا لصالح الأهلي بعد سفره المفاجئ دون أسانيد مقنعة.
ويحتل النجم الساحلي، المتوج بلقب كأس العرب للأندية الأبطال، المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي خلف الترجي المتصدر وحامل اللقب قبل جولتين على النهاية.
وقال حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للأهلي المصري لشبكة ”إرم نيوز“ إن اللاعب ملزم بسداد الغرامة المالية في مدة أقصاها 24 يونيو المقبل، وإلا قد يتم إيقافه بشكل دائم.
وكان كوليبالي قد حصل على بطاقة دولية مؤقتة ولعب مع فريق بارتيك ثيسل الإسكتلندي لمدة موسم.