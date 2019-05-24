نجم الأهلي يتعرض للخطر في ”الشلال“ ويعتدي على رامز جلال بالحجارة (فيديو)‎

وقع وليد سليمان لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني ضحية برنامج ”رامز في الشلال“، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، أشهر مقدم برامج مقالب في الوطن العربي.

وسخر رامز جلال من وليد سليمان، فقال: ”النهاردة معانا وليد سليمان بطل الخشب الزان وأمير مملكة التين الشوكي، وإيه تيشرت النقاشين اللي جاي بيه ده يا وليد“.

وتم إيهام وليد سليمان أنه يقوم بتصوير إعلان لمنتج عصائر، وتعرض لموقف مرعب عندما تم تعليقه في الهواء، وسط شكاوى بأن قدمه مصابة، وبعد إنزاله وصف من فعل به ذلك بـ“الغبي“.

وأثناء تصوير سليمان لمشهد إعلان العصير داخل القارب، قال: ”مع تش فريش مفيش حاجة هتوقفني“، فقال له رامز جلال، ”طارق حامد بيوقفك“.

وتعرض وليد لموقف مرعب آخر عندما سقط في النهر، من فوق الجسر، وانقطعت أنفاسه حتى جاء رامز جلال بالمركب في هيئة رجل الإنقاذ، ووسط استفزازات رامز تعرض المركب للتوقف ثم أكمل مسيرته لفقرة الغوريلا.

وعندما سمع وليد سليمان صوت الغوريلا قام بخلع الجاكيت والخوذة، معترضًا على ما يحدث فيه، خلال تصوير الإعلان، ثم ظهر رامز مرتديًا الغوريلا ولكنه لم يُطِل تخويفه لوليد؛ لأنه كان غاضبًا بشدة وكاد يهرب من فريق العمل، حتى كشف رامز عن وجهه فقذفه بالحجارة.

وأمسك وليد بـ“سيخ“ حديد لضرب رامز، وتوعده بألا يقترب منه، إلا أنه استطاع أن يمتص غضبه، وقال لرامز، ”وقعة الكوبري صعبة، إنت مش بني آدم“.

وليد سليمان ينفعل بشكل عنيف في مواجهة غوريلا رامز في الشلال وليد سليمان ينفعل بشكل عنيف في مواجهة غوريلا #رامز_في_الشلال#رمضان_يجمعنا تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الجمعة، ٢٤ مايو ٢٠١٩

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، والذهاب إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، ما يصيبهم بالهلع والرعب.