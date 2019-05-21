إصابة الفنان المصري محمد نجم بجلطة دماغية تدخله العناية المركزة

أثار الفنان المصري طلعت زكريا قلق جمهوره عندما طالبهم بالدعاء لمواطنه الفنان محمد نجم، أحد رواد المسرح المصري، دون الإعلان عن أي تفاصيل.

وكتب طلعت، عبر حسابه على ”فيسبوك“، قائلًا ”ادعوا معي بالشفاء للنجم الكبير محمد نجم“.

وأكد أشرف زكي، رئيس نقابة الممثلين المصرية، أنه تلقى مكالمة من شريف، ابن الفنان محمد نجم، يؤكد له أنه دخل في حالة إغماء، وعلى الفور تم التواصل مع أحد مستشفيات القاهرة، حيث دخل غرفة العناية المركزة.

وأشار إلى أن الفنان منير مكرم، عضو مجلس النقابة، ذهب إلى المستشفى وأخبره أن محمد نجم أُصيب بجلطة دماغية، مطالبًا الجمهور بالدعاء له، وأوضح أنه سيكشف أي تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان الكبير.

من جانبه، طالب الفنان الكويتي طارق العلي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التغريدات ”تويتر“، بالدعاء، معلنًا أن الفنان الكوميدي يرقد في العناية المركزة.

وكتب ”العلي“، قائلًا: ”يرقد الفنان الكوميدي المصري محمد نجم في العناية المركزة إثر جلطة دماغية في أحد مستشفيات القاهرة، دعواتكم له“.

يرقد الفنان الكوميدي المصري #محمد_نجم في العناية المركزة اثر جلطة دماغية في احد مستشفيات القاهره .. دعواتكم له #مصر #الكويت #الخليج pic.twitter.com/ZPYMqS1wHQ — طارق العلي (@tareqalali67) May 20, 2019

يُذكر أن الفنان محمد نجم أثرى المسرح المصري والسينما والتلفزيون بالعديد من أعماله، حيث بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، وأسس مسرحًا يحمل اسمه، واتجه للمسرح الكوميدي، ومن أشهر أعماله: ”عش المجانين“، و“اعقل يا مجنون“، و“عبده يتحدى رامبو“، و“أولاد دراكولا“، و“البلدوزر“.